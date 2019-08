Depois dos concertos no Coliseus dos Recreios, em Lisboa, e no Coliseu do Porto​ em janeiro, a dupla Anavitória volta a Portugal no dia 23 de agosto, para um concerto único no Capitólio, em jeito de despedida da digressão “O Tempo é Agora”.

No concerto em Lisboa, Ana e Vitória vão viajar pelos temas que conquistaram milhares de fãs. "Um ano depois da edição do segundo disco de originais, do qual faz parte 'Fica', tema que lhes valeu o Grammy Latino para Melhor Canção em Língua Portuguesa e é platina no Brasil, mas também 'Trevo (Tu)', a terceira música mais tocada nas rádios portuguesas em 2018 e que conta com Diogo Piçarra, Anavitória não esquecem os fãs portugueses voltando para mais uma noite que se prevê inesquecível. 'Pupila' é o mais recente single da dupla", frisa a promotora do concerto em comunicado.

Aos 24 anos, as amigas Ana Clara Caetano e Vitória Falcão vivem um dos melhores momentos da carreira e em apenas três anos conquistaram um lugar de destaque na música pop contemporânea brasileira. Com mais de 3,5 milhões de seguidores no Spotify, 2,4 milhões no Youtube e 1,7 milhões no Instagram, são um caso sério de sucesso e os portugueses já se renderam à fantasia de Anavitória.

Os bilhetes para o concerto de 23 de agosto já estão à venda nos locais habituais e online por 15 euros.