“Lisboa, Aveiro, Paredes, Cinfães, Leiria e Ovar apresentam-se como as próximas paragens do álbum de estreia de André Henriques. Com algumas atuações a solo e outras ladeado pela sua banda, o músico português faz-se acompanhar do seu primeiro momento discográfico a solo”, refere o agenciamento do artista num comunicado hoje divulgado.

André Henriques atua a 3 de junho em Aveiro, no Teatro Aveirense, a 11 de junho em Paredes, a 12 de junho em Cinfães, a 25 de junho em Leiria, a 23 de julho em Lisboa, no Lux-Frágil, e a 26 de agosto em Ovar.

“Cajarana”, título que remete para uma alcunha da adolescência, é feito de canções compostas durante um breve tempo de dois meses, e que foram desencadeadas pelo trabalho que André Henriques já vinha fazendo, de escrita para outras pessoas, como contou à agência Lusa em março do ano passado.