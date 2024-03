Este programa, que visa promover o contacto entre leitores portugueses e autores conceituados norte-americanos, teve início em setembro de 2022 e tem decorrido em sessões mensais, gratuitas e abertas ao público.

Depois de um interregno em dezembro do ano passado, a Fundação Luso-Americana (FLAD) retoma o programa em abril com uma conversa entre Andrew Sean Greer e a jornalista Isabel Lucas, anunciou a fundação.

Autor de sete romances - dois deles galardoados -, o sucesso literário de Andrew Sean Greer não foi imediato.

Filho de cientistas, cresceu em Washington D.C., estudou nas universidades de Brown e de Montana e viveu cinco meses em Lisboa, no início da década de 1990.

Antes de se descobrir como escritor, trabalhou como motorista e figurante em programas de televisão em Nova Iorque, foi guionista para a empresa de videojogos japonesa Nintendo e professor.

O sucesso chegou em São Francisco, quando publicou os primeiros artigos em revistas como a Esquire, The Paris Review e The New Yorker.

As obras “The Confessions of Max Tivoli” e “Less”, vencedor do Pulitzer e do Northern California Book Award, atingiram o topo de vendas. Em 2022 publicou a sequela “Less Perdeu-se”, que chegou este mês a Portugal, editado pela Quetzal.

“Less” narra a vida de Arthur Less, um romancista fracassado prestes a fazer 50 anos, a tentar sobreviver ao seu insucesso profissional, numa luta entre as suas dúvidas e inseguranças, que sai da cidade para fugir ao casamento do seu ex-namorado, embarcando numa viagem de mudança de vida, à volta do mundo.

Nesse périplo, Less começa a aceitar todo o tipo de convites para participar em leituras, festivais literários, palestras um pouco por todo o lado.

De França à Índia, da Alemanha ao Japão, do México a Itália, Arthur Less quase se apaixona, quase desiste, quase morre, mas acaba por encontrar o seu caminho de regresso a casa e à vida, num romance satírico, que trata temas como o amor, o avanço da idade, o desencontro e as profundezas do coração humano.

Em “Less Perdeu-se”, o autor conta as aventuras do protagonista após a morte do seu antigo amante – um poeta laureado muito mais velho, na sombra do qual Less vivera quinze anos – e a nova e extremamente adversa realidade financeira, que o obriga a enfrentar situações das quais tinha vindo a fugir.

A conversa com Andrew Sean Greer decorrerá no dia 18 de abril, às 18h30, no Auditório da FLAD, em Lisboa.

Pelo programa “Meet the Author” já passaram autores como Colson Whitehead, Joshua Yaffa, Nathan Thrall, Jeanine Cummins, Valeria Luiselli, Anthony Marra, Viet Thanh Nguyen, Bret Easton Ellis e Louis Menand.