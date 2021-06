Angélico Vieira morreu a 28 de junho de 2011, há 10 anos. O cantor e ator morreu no Hospital de Santo Antonio, no Porto, dias após o acidente que ocorreu na A1, em Estarreja, provocando também a morte do passageiro Hélio Filipe e ferimentos nas ocupantes Armanda Leite e Hugo Pinto.

As autoridades concluíram que a viatura se despistou na sequência do rebentamento de um pneu, na altura em que o veículo seguia a uma velocidade entre 206,81 e 237,30 quilómetros horários e realçam que Angélico, assim como o outro passageiro da frente, seguiam com cinto de segurança.

A carreira de Angélico Vieira

Sandro Milton Vieira Angélico nasceu a 31 de dezembro de 1982, em Lisboa. A rampa de lançamento deste ator e músico português surgiu em 2004, com a sua participação na novela juvenil da TVI.

Angélico Vieira começou o seu percurso como modelo, enquanto estudava gestão de empresas. A licenciatura nunca chegou a ser concluída, uma vez que depois de ter integrado o elenco de "Morangos Com Açúcar", o ator nunca mais parou.

Na série, o ator desempenhou vestiu a pele de David, um dos elementos da boysband D'ZRT. Edmundo Vieira, Vítor Fonseca e Paulo Vintém também fizeram parte da banda.

Paralelamente, Angélico Vieira continuou a apostar na sua carreira na representação, integrando vários projetos de ficção nacional no canal de Queluz de Baixo, como "Doce Fugitiva", "Feitiço de Amor" ou "Espírito Indomável". Em 2007, o ator rumou ao Brasil para integrar o elenco da novela "Dance, Dance, Dance", da Rede Bandeirantes.

Em 2008, Angélico Vieira decidiu lançar-se a solo, lançando o seu primeiro álbum de originarias.

Em 2012, o álbum póstumo "Eu Acredito" atingiu a marca de platina na semana de estreia e teve entrada direta para o número um da tabela nacional de venda de discos, de acordo com dados da Associação Fonográfica Portuguesa. Resultado de mais de um ano de trabalho, o registo discográfico contou onze temas inéditos com sonoridades diversas, que englobam o R&B, o ‘pop’, ‘hip-hop’, música eletrónica, latina e africana.