A revista Forbes divulgou a lista das celebridades mais bem pagas do mundo nos últimos 12 meses - Kylie Jenner surge em primeiro lugar, tendo ganhado cerca de 590 milhões de dólares em 2019. Já campo da música, Kanye West lidera o ranking, com uma fortuna avaliada em 170 milhões de dólares - o rapper ocupa o segundo lugar no top geral que lista as 100 celebridades que mais faturaram ao longo do último ano.

Em segundo lugar, com quase menos 100 milhões, está Elton John - no ano passado, o músico britânico faturou aproximadamente 81 milhões de dólares. Ariana Grande (72 milhões de dólares), Jonas Brothers (68,5 milhões de dólares) e os Chainsmokers (68 milhões de dólares) fecham o top cinco dos artistas que mais ganharam em 2019.

Segundo o ranking da Forbes, Ed Sheeran (64 milhões de dólares), Taylor Swift (63,5 milhões de dólares), Post Malone (60 milhões de dólares), Rolling Stones (59 milhões de dólares) e o DJ Marshmello (56 milhões de dólares) completam o top 10.

LISTA DOS 25 ARTISTAS QUE MAIS GANHARAM NO ÚLTIMO ANO: