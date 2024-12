Beyoncé foi eleita a maior estrela pop do século XXI pela Billboard. Depois de muitas discussões e suspense nas redes sociais, a revista anunciou esta terça-feira, dia 3 de dezembro, a sua escolha e explicou os motivos.

Nas últimas semanas, a publicação foi revelando a lista das 25 maiores estrelas da música. O segundo lugar foi entregue a Taylor Swift, o que gerou uma onda de contestação nas redes sociais.

No artigo, a revista sublinha que, embora Taylor Swift seja a maior estrela pop do século em termos de números — das vendas de álbuns aos streams e ao domínio das digressões —, Beyoncé conta com 25 anos "completos de influência, evolução e impacto".

"Taylor Swift é a única artista que desafiou Beyoncé e que tem uma clara vantagem nas estatística". "Mas simplesmente não esteve presente tempo suficiente para igualar a amplitude do domínio de Beyoncé ao longo de um quarto de século", frisa a Billboard.

"Não há qualquer dúvida sobre quem é atualmente a maior estrela pop do mundo, e qualquer pessoa que argumente que Taylor é a maior estrela do século terá argumentos justos e razoáveis para sustentar essa posição", remata a Billboard.

LISTA DAS 25 MAIORES POPSTARS DO SÉCULO: