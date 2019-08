A amizade entre Anitta e Pabllo Vittar já viu melhores dias. Apesar do desentendimento entre as duas cantoras, Anitta não poupou elogios à drag queen brasileira.

Durante a sua passagem pela Europa, Anitta conversou com a revista britânica Dazed sobre "Sua Cara", tema da artista com os Major Lazer e Pabllo Vittar. "Eu convidei a Pabllo Vittar para a mostrar às pessoas: ela canta bem para c******... melhor do que eu, na verdade. Ela dança, é muito simpática, linda e é uma drag queen e merece ser respeitada", frisou.

"O meu objetivo não é apenas fazer música para as pessoas se divertirem e dançarem. Gosto de fazer com que as pessoas discutam as coisas e pensem diferente. Tenho um grande público LGBT e sou bissexual", acrescentou Anitta.

Na entrevista à publicação britânica, a artista frisou ainda que, quando convidou Pabllo Vittar, "a ideia era educar as pessoas sem que elas sentissem que estavam a ser educadas".