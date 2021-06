Anitta vai regressar a Portugal em 2022 e em dose dupla. Além de atuar no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, a cantora brasileira vai subir ao palco do MEO Marés Vivas.

No festival de Vila Nova de Gaia, Anitta é a cabeça de cartaz do dia 16 de julho. "Já estamos a contar os dias para o nosso reencontro! 15, 16 e 17 de Julho o palco do Marés volta à ação com os melhores artistas do mundo, como a Anitta. A estrela brasileira é a primeira confirmação da próxima edição do maior festival de música do norte", frisou a organização nas redes sociais.

A 14.ª edição do MEO Marés Vivas foi adiada, estando agora agendada para os dias 15, 16 e 17 de julho de 2022.

"Voltamos a encontrar-nos em 2022, naquela que será sem dúvida a mais aguardada edição do MEO Marés Vivas", sublinha a organização nas redes sociais.

"É com muita tristeza que comunicamos que em 2021 ainda não será o ano para momentos de festa e união entre pessoas como o é um festival de verão. Devido às incertezas que ainda nos rodeiam, sem garantias de que em, julho, estejam já reunidas todas as condições para que possamos trabalhar com normalidade na sua preparação e celebração, não nos resta outra alternativa senão o adiamento", explica a organização do festival de Vila Nova de Gaia.

Para a promotora PEV Entertainment, é "uma decisão que nos abala enquanto organização daquele que é um dos maiores festivais do nosso pais e de crucial importância para toda a região norte de Portugal".

A organização adianta ainda que "os bilhetes já adquiridos para as datas de 2020 e 2021 mantêm-se válidos para as novas datas, sem necessidade de troca".

"Quem comprou e é portador do bilhete MEO Marés Vivas 2020, caso pretenda, pode solicitar o reembolso do preço facial no ponto de venda onde o mesmo foi emitido, nos 14 dias úteis pós a data prevista para a realização do MEO Marés Vivas 2021, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra", esclarece a promotora.

Já os portadores de bilhete para a edição de 2021 "não têm possibilidade de reembolso".

"Na falta do pedido de reembolso, dentro dos prazos estipulados na lei, considera-se que o portador do bilhete aceita o reagendamento, sem direito ao reembolso do respetivo valor", remata a promotora.