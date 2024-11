Os Scorpions são a mais recente confirmação para a edição de 2025 do MEO Marés Vivas. A banda vai atuar em Vila Nova de Gaia no dia 18 de julho, anunciou a organização esta segunda-feira, 4 de novembro.

"Esta é para os verdadeiros fãs de rock. Scorpions, uma das bandas com mais êxito nas décadas de 80 e 90, atuam dia 18 de julho no MEO Marés Vivas! Ainda sabes todas as letras?", destacou a promotora do festival nas redes sociais.

“Wind of Change”, “Rock You Like A Hurricane”, “Send me an Angel”, e “Always Somewhere” são alguns dos sucessos do grupo. "Os Scorpions continuam a cativar fãs por todo o mundo com a sua energia e presença em palco. Esta será uma oportunidade única para o público português testemunhar uma das bandas mais icónicas do rock ao vivo, no verão de 2025", frisa o MEO Marés Vivas.

Os Thirty Seconds to Mars também vão regressar ao MEO Marés Vivas em 2025. A banda liderada por Jared Leto vai subir ao palco do festival de Vila Nova de Gaia no dia 19 de julho.

A edição de 2025 do MEO Marés Vivas está para os dias 18, 19, 20 de julho em Vila Nova de Gaia.