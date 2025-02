Os Calema vão subir ao palco principal do MEO Marés Vivas. A dupla composta pelos irmãos Fradique e António vai atuar no festival de Vila Nova de Gaia no dia 20 de julho.

"Com raizes em São Tomé e Príncipe, mas plenamente integrados na música contemporânea portuguesa, os Calema misturam sonoridades africanas com pop moderno, criando um estilo único e reconhecível. Desde o lançamento do álbum de estreia 'Bomu Kêlê', em 2014, a banda não tem parado de crescer, acumulando sucessos como “A Nossa Vez” e “Te amo'", destaca a organização em comunicado.

O MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, está marcado para os dias 18, 19 e 20 de julho. Os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket.