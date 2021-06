Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB são as mais recentes confirmações para a nona edição do Rock in Rio Lisboa e sobem ao palco mundo a 26 de junho de 2022, o último dia do festival que arranca no dia 18 no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"Aquela que já se antecipa ser a edição mais épica de sempre torna-se (ainda) mais desejada a cada nova confirmação, possibilitando aos fãs colocarem fim a uma espera de dois anos – espera essa que vai valer a pena", frisa a organização em comunicado, adiantando que, "a 26 de junho de 2022, a Cidade do Rock vai pular ao som de 'Sunflower', 'Psycho' ou 'Rockstar' para encerrar em grande a nona edição do Rock in Rio Lisboa".

"O fenómeno mundial do rap e um dos artistas mais populares do Spotify, Post Malone, sobe pela primeira vez ao Palco Mundo no mesmo dia que a artista brasileira nomeada pela Billboard USA como uma das 15 pessoas mais influentes do mundo nas redes sociais. Falamos de Anitta, cujo novo álbum ('Girl From Rio') tem já dois singles de sucesso – 'Me Gusta', em parceria com Cardi B e Myke Towers, e 'Girl From Rio', produzida pelo duo Stargate", lembra o Rock in Rio.

Jason Derulo, voz de temas como “Savage Love”, “Want to Want me” ou “Trumpets”, estreia-se na Cidade do Rock no mesmo dia e promete "colocar a plateia a dançar ao ritmo de todas as suas famosas coreografias do TikTok".

"Para o lineup ficar completo, a abertura ficará a cargo dos portugueses HMB, que depois de terem passado pela edição do festival no Brasil em 2017 e de um concerto memorável no Music Valley em Lisboa em 2018, voltam em 2022 para animar a Cidade do Rock", acrescenta o Rock in Rio.

Os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantêm-se válidos. Todas as informações relacionadas com bilhetes deverão ser consultadas no site do Rock in Rio Lisboa.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. Além dos nomes hoje confirmados, fazem também parte do cartaz do Palco Mundo Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (18 de junho de 2022), Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush (25 de junho de 2022).

Em breve serão anunciadas mais novidades.