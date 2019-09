Esta semana, Anitta cancelou a sua participação no programa semanal "Anitta Entrou no Grupo", do canal de televisão Multishow, devido a um esgotamento.

De acordo com o canal, a cantora brasileira foi aconselhada pelos seus médicos a fazer uma pausa. "Excepcionalmente esta semana não haverá um episódio inédito de 'Anitta Entrou no Grupo'. Diagnosticada com um esgotamento, a cantora vai seguir a recomendação médica e irá ficar de repouso", explicou o Multishow.

Para já, a artista não cancelou os concertos agendados para as próximas semanas. Em setembro, Anitta atua no Vale Music Fest em São José dos Campos, no Aviões Fantasy em Fortaleza e no Maior Baile do Mundo em São Paulo. Na primeira semana de outubro, sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, a artista mostrou alguns sinais de depressão depois de ter terminado a relação com o surfista Pedro Scooby.