THE BLACK MAMBA

Casino Estoril

10 de janeiro

MADONNA

Coliseu de Recreios, Lisboa

12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro

MIROCA PARIS

Capitólio, Lisboa

17 de janeiro

DAVID CARREIRA - FINAL FOUR

Praça do Município, Braga

18 de janeiro

JAMES ARTHUR

Campo Pequeno, Lisboa

19 de janeiro



MELANIE MARTINEZ

Campo Pequeno, Lisboa

21 de janeiro

ANGEL OLSEN

22 e 23 de janeiro, Capitólio, Lisboa

24 de janeiro, Hard Club, Porto

KEANE

Coliseu do Porto, 25 de janeiro

Campo Pequeno, 26 de janeiro

LINDA MARTINI

Coliseu dos Recreios, em Lisboa

31 de janeiro

CASCAIS ROCK FEST

Lita Ford, Stranglers, Dare, razy Lixx, Hot Stuff e Cutting Crew

24 e 25 de janeiro, Salão Preto e Prata do Casino Estoril

DAY6

Sala Tejo (Altice Arena), Lisboa

29 de janeiro

THE BLACK MAMBA

Theatro Circo, em Braga

30 de janeiro

EXPLOSIONS IN THE SKY

Aula Magna, Lisboa

1 de fevereiro

DREAM THEATER

Pavilhão de Gondomar, 1 de fevereiro

Campo Pequeno, em Lisboa, 2 de fevereiro

THE ARISTOCRATS

LAV – Lisboa ao vivo

7 de fevereiro

ISAURA EM PORTUGUÊS

Music Box, em Lisboa

8 de fevereiro

RIDE

Lisboa ao Vivo, 10 de fevereiro

Hard Club, Porto, 11 de fevereiro

LINDA MARTINI

Coliseu do Porto

13 de fevereiro

PLUTONIO

Coliseu dos Recreios, Lisboa

14 de fevereiro

FESTIVAL MONTEPIO ÀS VEZES O AMOR

Amor Electro, 14 de fevereiro no Altice Fórum Braga

Aurea, 14 de fevereiro no Teatro Municipal de Vila do Conde

Variações, 14 e 15 de fevereiro no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria

Dead Combo, 14 de fevereiro no Capitólio, em Lisboa

GNR, 14 de fevereiro no Coliseu do Porto

João Pedro Pais, 14 de fevereiro no Convento de São Francisco, em Coimbra

Mafalda Veiga, 14 de fevereiro no Teatro Aveirense, em Aveiro

Tiago Bettencourt, 14 de fevereiro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém

Viviane Canta Piaf, 14 de fevereiro no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal

Carolina Deslandes, 15 de fevereiro no Cine-Teatro Avenida em Castelo Branco

GNR, 15 de fevereiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa



MICAH P. HINSON

Teatro de Vila Real, 12 de fevereiro

Teatro Municipal da Guarda, 13 de fevereiro

CAE de Portalegre, 15 de fevereiro

DEVENDRA BANHART

Hard Club, Porto, 15 de fevereiro

Capitólio, Lisboa, 16 de fevereiro (esgotado) e 17 de fevereiro

ALCIONE

Capitólio, Lisboa

16 de fevereiro

TINDERSTICKS

Teatro das Figuras, em Faro, 17 de fevereiro

Aula Magna, em Lisboa, 18 de fevereiro

Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, 20 de fevereiro

Convento São Francisco, em Coimbra, 21 de fevereiro

Casa da Música, no Porto, 22 de fevereiro

BIG THIEF

LAV - Lisboa ao Vivo, 17 de fevereiro

Hard Club, no Porto, 18 de fevereiro

PATRICK WATSON

Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 23 de fevereiro

Casa da Música, no Porto, 24 de fevereiro

MEUTE

LAV - Lisboa ao Vivo, 25 de fevereiro

Hard Club, no Porto, 26 de fevereiro

GHOSTEMANE

Hard Club, no Porto, 27 de fevereiro

LAV- Lisboa ao Vivo, 28 de fevereiro

DEEJAY TELIO

Coliseu dos Recreios, Lisboa

5 de março

DESCONCERTO com António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão

Coliseu do Porto

2 e 3 de março

LUCAS LUCCO

Campo Pequeno, em Lisboa, 6 de março

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 7 de março

THE MISSION

LAV - Lisboa ao Vivo, 11 e 12 de março

Hard Club, no Porto, 13 e 14 de março

TONY CARREIRA

Altice Arena, em Lisboa

14 de março

TEMPLES

LAV - Lisboa ao Vivo

16 de março

METRONOMY

Coliseu dos Recreios, Lisboa

17 de março

DIIV

Hard Club, Porto, 19 de março

LAV - Lisboa ao Vivo, 20 de março

JOTA QUEST

Campo Pequeno, Lisboa

21 de março

MARCO PAULO

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mora, no Porto

21 de março

DIOGO PIÇARRA

Altice Arena, Lisboa

28 de março

TONY CARREIRA

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mora, no Porto

28 de março

TREMOR (festival)

São Miguel, Açores

De 31 de março a 4 de abril

DESCONCERTO com António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão

Coliseu dos Recreios, Lisboa

4 de abril

MARÍLIA MENDONÇA

4 de abril, Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

5 de abril, Altice Arena, em Lisboa

JOSS STONE

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

5 de abril

MICHEL TELÓ

Pavilhão Multiusos de Guimarães

9 de abril

BON IVER

Altice Arena, Lisboa

15 de abril

MAYRA ANDRADE

Coliseu do Porto

18 de abril

NICK CAVE

Altice Arena, Lisboa

19 de abril

ANDRÉ HENRIQUES

Capitólio, Lisboa

22 de abril

MACHINE HEAD

Coliseu do Porto, 23 de abril

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 24 de abril

YES

Campo Pequeno, Lisboa

24 de abril

LLOYD COLE

Casa da Música, no Porto, 28 de abril

Casino Estoril, 29 de abril

XUTOS & PONTAPÉS

Altice Arena, Lisboa

1 de maio

MICHAEL KIWANUKA

Campo Pequeno, em Lisboa, 8 de maio

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, 9 de maio

LAUV

Coliseu dos Recreios, em Lisboa

11 de maio

GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras

20 de maio

HARRY STYLES

Altice Arena, Lisboa

20 de maio

RUPAUL'S DRAG RACE | WERQ THE WORLD 2020

Coliseu dos Recreios, em Lisboa

21 de maio

BÁRBARA BANDEIRA

Coliseu dos Recreios, em Lisboa

23 de maio

ALPHAVILLE

Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 22 de maio

Coliseu do Porto, 23 de maio

NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto

22 e 23 de maio

JAMES BLUNT

Campo Pequeno, Lisboa

9 de junho

NOS PRIMAVERA SOUND (festival)

Parque da Cidade do Porto

De 11 a 13 de junho

ROCK IN RIO LISBOA (festival)

Parque da Bela Vista, Lisboa

20, 21, 27 e 28 de junho

MERCYFUL FATE

Sala Tejo (Altice Arena), Lisboa

27 de junho

JOHN LEGEND - COOL JAZZ FEST

Cascais - Hipódromo Manuel Possolo

3 de julho

VOA HEAVY ROCK FESTIVAL

Estádio Nacional, em Oeiras

2 e 3 de julho

SUMOL SUMMER FEST

Ericeira

3 e 4 de julho

AEROSMITH

Altice Arena, Lisboa

6 de julho

KISS

Altice Arena, Lisboa

7 de julho

NOS ALIVE 2020 (festival)

Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras

8, 9, 10 e 11 de julho

RFM SOMNII (festival)

Praia do Relógio, na Figueira da Foz

De 10 a 12 de julho

SUPER BOCK SUPER ROCK (festival)

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco

De 16 a 18 de julho

MEO MARÉS VIVAS (festival)

Vila Nova de Gaia

De 16 a 19 de julho

IRON MAIDEN (com Within Temptation)

Estádio Nacional, em Oeiras

23 de julho

LENNY KRAVITZ

Altice Arena, Lisboa

25 de julho

LIONEL RICHIE - COOL JAZZ FEST

Cascais - Hipódromo Manuel Possolo

25 de julho

MEO SUDOESTE (festival)

Herdade da Casa Branca, Zambujeira do Mar

De 4 a 8 de agosto

KEVINHO

Feira de São Mateus, Viseu

14 de agosto

NEOPOP (festival)

Viana do Castelo

De 12 a 15 de agosto

VODAFONE PAREDES DE COURA (festival)

Paredes de Coura

De 19 a 22 de agosto

EDP VILAR DE MOUROS (festival)

Vilar de Mouros

De 27 a 29 de agosto

TASH SULTANA

Coliseu dos Recreios, Lisboa

31 de agosto

LISB-ON (festival)

Parque Eduardo VII, Lisboa

De 4 a 6 de setembro

ROGER HODGSON

Coliseu dos Recreios, em Lisboa

19 de setembro

THE 1975

Altice Arena, Lisboa

6 de outubro

ANDRÉ RIEU

Altice Arena, Lisboa

19 de novembro

* Concertos por anunciar