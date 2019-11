Esta é uma nova fase do litígio entre a cantora pop e o magnata da indústria da música, Scooter Braun.

Em junho passado, a empresa de Braun, Ithaca Ventures, comprou a editora Big Machine, que tem os direitos sobre as gravações dos primeiros seis álbuns de Swift.

Depois do final do contrato, em novembro de 2018, a artista foi para a Universal, com a qual lançou o seu sétimo álbum, "Lover", e divulgou publicamente que a Big Machine não havia permitido que ela recuperasse os direitos das suas gravações.

Na quinta-feira, através de uma mensagem publicada na internet, Swift disse que Scooter Braun e Scott Borchetta, fundador da Big Machine, haviam advertido sua equipa de que ela não estava autorizada a cantar os seus temas antigos na televisão.

Segundo a cantora, ambos disseram que ela teria de "voltar a gravar" a sua música antes de voltar a ter o direito a interpretá-la "no próximo ano".