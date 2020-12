A obra pretende voltar "a dar o destaque" devido ao edifício, depois de ter sido "um local de impacto cultural" e a única sala de espetáculos na vila, entre os anos 40 e 90 do século XX, explicou à agência Lusa António José Paulino, presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, a promotora do projeto.

Segundo o autarca, a obra também vai permitir resolver a "lacuna" de não existir na vila de Castro Verde um espaço com as dimensões do edifício para permitir a realização de eventos com 200 ou 300 pessoas.

O edifício já como salão sociocultural "poderá receber fóruns, congressos, exposições, feiras temáticas, concertos, convívios, jantares de grupo ou eventos de desporto ‘indoor’", disse.

A União de Freguesias de Castro Verde e Casével já lançou o concurso público para adjudicar a obra, que tem um preço-base de 185.230 euros mais IVA e decorre até ao dia 17 deste mês.

Segundo o programa do concurso, consultado pela Lusa, a obra tem um prazo de execução previsto de 270 dias e será comparticipada em 80% por fundos comunitários, através do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.