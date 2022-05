"Fundada por um grupo de atores em 1972, num país ainda vigiado pela censura, a Comuna contribuiu para mudar o teatro e o próprio país", escreveu António Costa na rede social Twitter.

A Comuna - Teatro de Pesquisa cumpre hoje - Dia do Trabalhador - 50 anos de existência, e a data é celebrada em palco, com a peça "Fausto", estreada no sábado, com direção artística e encenação de João Mota, inspirada na versão mais famosa da lenda de Fausto, de Goethe.

Hoje, dia de aniversário, o teatro estará de portas abertas a todo o público, com entrada gratuita para a peça, às 19:00.

De acordo com a Comuna, o primeiro-ministro marcará presença hoje no teatro; e na segunda-feira o diretor da companhia, João Mota, vai ser condecorado pelo Presidente da República.

A Comuna - Teatro de Pesquisa, precursora do conceito de teatro-laboratório em Portugal, foi fundada em 01 de maio de 1972, por um grupo de atores que inclui nomes como Carlos Paulo, João Mota, Manuela de Freitas, Francisco Pestana e Melim Teixeira, sendo membro fundador da Convenção Teatral Europeia.

Em 50 anos de existência, realizou cerca de 150 produções, participou em mais de 55 festivais internacionais, de 19 países diferentes e, em Portugal, atuou em 86 localidades e participou em mais de 100 festivais de teatro.

Pelos seus palcos passaram mais de uma centena de atores, dramaturgos e encenadores, alguns formados na Comuna e que são hoje nomes de referência do teatro português.