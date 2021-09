O júri foi composto por Antero Barbosa, por parte da Câmara Municipal da Amadora, José Fanha, representante da Sociedade Portuguesa de Autores, e José Manuel Mendes, representante da Associação Portuguesa de Escritores, tendo decidido por unanimidade.

No mesmo comunicado, a autarquia anunciou que o jornalista e escritor José Jorge Letria foi o vencedor da primeira edição do prémio crónica jornalística Rogério Rodrigues, com “Um Mundo Aflito”.