António Raminhos será um dos protagonistas da segunda edição do Festival Luso-Brasileiro de Comédia, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro no Casino Estoril. Antes do espetáculo, o SAPO Mag conversou com o humorista.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.