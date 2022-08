Os espetáculos estão marcados para 7 de outubro de 2023 na Altice Arena, em Lisboa, e para 28 de outubro de 2023 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, segundo informação disponível na plataforma de venda de bilhetes online Blue Ticket.

Os dois concertos decorrem sete anos depois de os músicos terem dado 28 espetáculos nos Coliseus do Porto e de Lisboa, que tiveram lotação esgotada.

“Serão dois concertos em que, à semelhança dos espetáculos anteriores, munidos apenas das suas vozes e guitarras, Miguel Araújo e António Zambujo irão partilhar com o público canções dos respetivos repertórios, algumas das quais compostas e escritas em conjunto, intercaladas com momentos de conversa”, lê-se no site.