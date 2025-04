De acordo com a agenda dos dois músicos, o concerto no Le Trianon, na capital francesa, está marcado para dia 08 de junho, enquanto na londrina Union Chapel, no Reino Unido, vão atuar no dia 12 de julho.

Em 2023, sete anos depois de terem esgotado 28 espetáculos nos coliseus, António Zambujo e Miguel Araújo voltaram a reunir-se em palco para concertos de voz e guitarra em Lisboa, no Porto e em Ponta Delgada.

Na altura, Zambujo contou à Lusa que o conceito do espetáculo seria o mesmo, ou seja, “os dois sozinhos com as guitarras”.

“Obviamente que o repertório será diferente, porque de há sete anos para cá tanto eu como o Miguel temos muitas músicas novas e muitas coisas que já fizemos entretanto, que iremos incluir neste espetáculo. Vai ser assim uma misturada”, contou António Zambujo, em declarações à agência Lusa em 2023.

Cada concerto é diferente do outro porque, de acordo com António Zambujo, “são improvisados”.

“Temos uma base inicial, uma ordem de três ou quatro músicas no início e outras tantas no final, talvez aquelas mais conhecidas, e depois lá pelo meio é sempre meio imprevisível”, contou.

Os dois artistas têm as respetivas agendas preenchidas de forma constante: Zambujo tem marcados concertos em Lamego (sexta-feira), Caniço (sábado), Duisburg (na Alemanha, dia 03 de maio) e Estocolmo (Suécia, dia 04 de maio), entre outros, com destaque para os espetáculos com Camané e Ricardo Ribeiro em novembro, em Lisboa e Porto.

Já Miguel Araújo vai à Ovibeja (dia 03 de maio), a Alcanena (dia 09), Oeiras (01 de junho), entre outros, antes de celebrar os 20 anos de carreira em outubro e novembro, no Porto e em Lisboa.

“Duas vozes maiores da nova geração de cantores portugueses de Fado juntam forças para a sua estreia em concerto na Union Chapel”, é como a sala londrina descreve a dupla que se “lança em conjunto pela primeira vez nos palcos internacionais”.