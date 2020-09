A Livros Cotovia foi fundada em 1988, por André Fernandes Jorge (1945-2016), com seu irmão, o poeta João Miguel Fernandes Jorge, que abandonou o projeto editorial pouco tempo depois. Ao longo de mais de 30 anos, publicou mais de 700 títulos, de 350 autores, "todos eles relevantes", para "um público leitor que sabe o que quer", como escreve no seu site.

O lamento pela perda da editora multiplica-se hoje por mais de um milhar de reações ao anúncio, na págiva da Cotovia no Facebook, cruzando-se anónimos com nomes mais conhecidos, como o poeta João Luís Barreto Guimarães, o historiador Vitor Serrão, a atriz Joana Brandão, a artista Adriana Molder e a cineasta Cláudia Varejão.

O escritor e crítico Eduardo Sterzi, professor da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, recorda, na sua página, a presença da editora portuguesa na Bienal do Livro de São Paulo, no início dos anos 2000, que lhe deu a possibilidade de adquirir e ler muitas obras "que apenas namorava à distância".

Storzi lembra como foi "atraído não só pelos títulos e autores, mas também pelo projeto gráfico límpido", definido no início pelo cineasta João Botelho, que o levou a colocar a Cotovia entre as editoras com melhor grafismo, a nível mundial, como a francesa Minuit e a italiana Adelphi.

"Queria agradecer em público o trabalho realizado pela editora ao longo de décadas. O catálogo da Cotovia a coloca entre as melhores editoras do mundo - pelo menos do meu mundo, que cada vez menos coincide com o mundo geral", escreve o professor brasileiro, que aposta na sobrevivência da chancela: "Se agora anuncia seu fecho", "não chega ao fim", "enquanto houver bibliotecas e leitores".

O professor de jornalismo Francisco Belard, que fez parte das redações de jornais como República e Expresso, escreve nos comentários da Cotovia, que o seu fecho "será uma das mais tristes e graves perdas na nossa vida cultural e do meio editorial português".

O historiador Vítor Serrão recorda que a Cotovia "lançou alguma da nossa melhor poesia, de João Miguel Fernandes Jorge a Joaquim Manuel Magalhães, a Jorge de Sena, sem esquecer a revista literária 'As Escadas Não Têm Degraus'. São títulos-referência, todos eles", garante.

Acusando "a inclemência dos ventos consumistas que tudo varrem na sua lógica ultraliberal", Vítor Serrão afirma: "No mundo de que sou pertença, ler é uma coisa demasiado importante para que possa ser confundida com mercadoria ou negócio."

"Crónicas do Jornal Expresso 1974-2001", de Nuno Brederode dos Santos, e "Bucólicas", de Virgílio, estão entre as mais recentes e derradeiras edições dos Livros Cotovia, assim como textos dramáticos de García Lorca, Giovanni Testori e Witold Gombrowicz, incluídos na coleção "Livrinhos do Teatro", feita em parceria com a companhia Artistas Unidos, que inclui autores como Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee, Enda Walsh, Marguerite Duras, Heiner Müller e Pier Paolo Pasolini.

A.M. Pires Cabral, Daniel Jonas, Luís Quintais, Abel Neves, Victor Aguiar e Silva, João Barrento e Jorge de Sena, Brodskii, Luis Cernuda, Martin Amis, Roberto Calasso, Doris Lessing, R.W. Fassbinder, Christa Wolf, Simone Weill estão entre autores publicados, nas coleções Ensaio, Ficção, Poesia.

Nos clássicos, encontram-se Homero, Virgílio, Ovídio, Apuleio, Petrónio, Horácio, entre muitos mais.

O Curso Breve de Literatura Brasileira, coordenado por Abel Barros Baptista, reuniu Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, Drummond de Andrade, Clarice Lispector, que se juntaram a outros autores de língua portuguesa como André e Sérgio Sant'Anna, Bernardo Carvalho, Tatiana Salem Levy, entre muitos outros dos dois lados do Atlântico.

Em fevereiro, a Cotovia anunciou o encerramento da loja, na rua Nova da Trindade, em Lisboa, e transferiu a venda para o seu site.

Ao longo dos meses de confinamento, o setor livreiro foi dos mais afetados pelas medidas de contenção, com o encerramento de livrarias e a paralisação do mercado editorial.

Na primeira semana do estado de emergência, de 16 a 22 de março, a venda de livros caiu 65,8%, em termos homólogos, segundo números do painel de vendas Gfk, divulgados pela APEL no início de abril.