A edição em papel "Captain Tsubasa" chegou ao fim na passada quinta-feira, dia 4 de abril. O popular manga japonês, que foi adaptado ao pequeno ecrã, foi lançado em 1981, há 43 anos, na Weekly Shonen Jump.

Segundo o site Comic Book, o fim da edição em formato físico não significa o fim da história de Oliver e Benji. Nas redes sociais, a editora Shueisha confirmou que "Captain Tsubasa" vai continuar a ser editada exclusivamente online.

A página nova versão, intitulada"Captain Tsubasa World", já foi lançada e pode ser vista aqui.

"Muito obrigado por todas as palavras amáveis sobre o final da série. Estou surpreendido com a resposta esmagadora e, mais uma vez, sinto-me agradecido", escreveu o autor Yoichi Takahashi no X, antigo Twitter.

Citado pelo jornal La Vanguardia, o criador confessa que vai "ter mais liberdade" para criar as novas aventuras de Oliver e Benji.

"Captain Tsubasa" foi adaptada ao pequeno ecrã há mais de 40 anos. Criada em 1983, a série anime "Campeões: Oliver e Benji" estreou-se em Portugal em 1993, na RTP2, e foi mais tarde reproduzida pelo Canal Panda e pela SIC.

A série de ficção narra as aventuras da seleção japonesa de futebol e do seu capitão, Oliver Tsubasa, e popularizou-se pelos suas jogadas fantásticas e golos e fintas em movimentos acrobáticos.

Segundo um estudo citado pelo sports.qq.com, 70% das crianças japonesas começaram a jogar futebol depois de assistirem à série.