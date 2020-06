Num artigo publicado na Página da Educação sobre a "Censura Fascista", em agosto de 2008, o editor Serafim Ferreira (1940-2015), ex-diretor literário do Círculo de Leitores, recordou o processo e o modo como um dos agentes da PIDE, que entraram na Ulisseia, disse haver na obra “uma evidente carga de pornografia, o que não podia de forma nenhuma ser tolerado”.

Em 1968, quando surgiu o seu livro, Herberto Helder era condenado no âmbito do processo relacionado com a publicação de "Filosofia de Alcova", de Marquês de Sade, pelas Edições Afrodite, de Fernando Ribeiro de Mello.

Na altura, Herberto somava já perto de década e meia de atividade literária, desde a publicação dos primeiros poemas (1953/1954) e do primeiro livro, "O Amor em Visita" (1958). A sua bibliografia contava então com obras como "A Colher na Boca" (1961), "Os Passos em Volta" (1963), "Húmus" e "Retrato em Movimento" (1967), "O Bebedor Nocturno" (1968), além da primeira recolha, "Ofício Cantante 1953-1963".

"Apresentação do Rosto" é o livro em que explica: "Temos enfim o silêncio: é uma autobiografia. É algo que se conquista à força de palavras (...). E ele [Autor] realizará uma autobiografia ativa, uma sufocante acumulação do crime".

O livro prefigura-se assim como o processo de fazer ver um rosto, à partida impessoal, mas que ganha vida, um rosto que se apresenta em permanente transformação, e que se define na improbabilidade de o fazer: "Eu sou um movimento", escreve Herberto Helder, em jeito de autorretrato.

Apesar de ausente das livrarias, "Apresentação do Rosto" tem sido alvo de estudos literários, de análise, de teses de mestrado e doutoramento, motivando múltiplas abordagens, como o livro "Uma Espécie de Crime - Apresentação do Rosto de Herberto Helder", de Manuel de Freitas (&etc. 2001).

Sequências da obra estão também noutros títulos do poeta, como "Os Passos em Volta" (desde a 3.ª edição, de 1970), "Vocação Animal" (1971), "Retrato em Movimento" (nas versões de 1973 e 1981, para "Poesia Toda"), "Photomaton & Vox" (1979) e "Do Mundo" (1994).

A edição original de "Apresentação do Rosto" tinha capa do artista plástico Espiga Pinto (1940-2014).

Herberto Helder, que a investigação literária e os seus pares colocam entre os maiores poetas da Língua Portuguesa, nasceu no Funchal, em 1930, e morreu em Cascais, aos 84 anos, em março de 2015.

Na altura, o presidente da Associação Portuguesa de Autores, José Manuel Mendes, referiu-se ao poeta como o criador "da obra mais fulgurante em Portugal".

O escritor Manuel Alegre considerou-o "um dos maiores poetas de todos os tempos".

O crítico Pedro Mexia identificou-lhe uma apropriação da palavra sem desconfianças, ironias ou cinismos e considerou-o, por essa força verbal, o maior poeta da segunda metade do século XX, tal como Fernando Pessoa o foi, na primeira.

Herberto Helder, que deu a última entrevista em 1968, que recusou o Prémio Pessoa, em 1994 ("Não digam a ninguém e deem o prémio a outro", disse ao júri), e editou o livro "A Morte sem Mestre", em 2014, foi "um mestre" para outros escritores, como o poeta Nuno Júdice admitiu.

Foi um "poeta tão diferente, tão vulcânico" que mostrou "tudo o que é mágico e inexplicável na poesia”, afirmou o professor Fernando Pinto do Amaral.

Herberto frequentou a licenciatura de Direito, na Universidade de Lisboa, que trocou por Filologia Românica, que deixou ao fim de três anos. Colaborou em periódicos como A Briosa, Renhau-nhau, Búzio, Folhas de Poesia, Graal, Cadernos do Meio-dia, Pirâmide, Távola Redonda e Jornal de Letras, Artes & Ideias.

No final dos anos de 1960, foi diretor literário da editorial Estampa.

Em 1971, partiu para África, onde realizou uma série de reportagens para a revista Notícias.

Entre os seus livros contam-se "Poemacto", "A Cabeça Entre as Mãos", "As Magias", "Última Ciência", "A Faca Não Corta o Fogo – Súmula & Inédita", "Servidões", "Poemas Canhotos".

Em 2016, surgiu "Letra Aberta", livro de inéditos recolhidos nos cadernos do escritor. Neles, elogia a "beleza sem gramática" e o "ferocíssimo esplendor" do poema.