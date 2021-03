A apresentadora de rádio Clara Amfo, da BBC Radio One, tentou e conseguiu bater um recorde mundial do Guinness ao adivinhar o maior número de canções de Beyoncé em 60 segundos. Para conquistar o título, a britânica teve de acertar no nome de vários temas com base num verso.

Segundo a BBC Radio One, a prova contou com um júri oficial via Zoom, que confirmou o recorde de Clara Amfo.

Veja o vídeo: