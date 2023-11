Bruno Nogueira anunciou esta terça-feira, dia 7 de novembro, o lançamento de um novo livro.

"Aqui Dentro Faz Muito Barulho", editada pela Dom Quixote, chega às bancas a 14 de novembro. O livro já se encontra em pré-venda e estão disponíveis exemplares autografados, limitados ao stock existente.

"O Natal está aí à porta, e para comemorar essa data nesta fotografia podem ver um livro, e uma lareira. Agora façam as contas do que podem fazer com os dois juntos. Fazia tanta falta mais um livro, que acudi aos pedidos do mercado literário", gracejou Bruno Nogueira nas redes sociais.

O livro "é uma compilação das crónicas que escrevi até agora para a [revista] Sábado". "O meu agradecimento à Dom Quixote, ao Juan Cavia pelas imprescindíveis ilustrações , ao MEC pelo prefácio, e ao Nuno Tiago Pinto por me ter desafiado a começar a escrever estas crónicas. Quando for o lançamento oficial, avisarei, para marcarem uma consulta para esse dia", acrescentou o humorista.