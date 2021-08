Ariana Grande está de volta aos palcos, mas desta vez no jogo Fortnite. A jovem cantora anunciou uma digressão especial e online de cinco concertos.

O primeiro espetáculo da "The Rift Tour" está marcado para o dia 6 de agosto, às 23h00 (hora de Portugal continental). Até 8 de agosto, a artista fará cinco concertos no Fortnite - consulte aqui a programação completa.

De acordo com a Epic Games, os fãs devem entrar no Fortnite uma hora antes do início dos concertos. "Antes da chegada de Ariana Grande, a 'Rift Tour' começa com experiências temáticas do Fortnite - combinando tema populares com momentos baseados em elementos do jogo", explica o comunicado.

"A Ariana Grande vai dar cinco espetáculos, em pleno Fortnite Game, entre os próximos dias 6 e 8 de agosto. Gamers, estão preparados para esta experiência incrível?", escreveu a Universal Music Portugal nas redes sociais.