MAR e RAM, que se dedicam ao graffiti desde o final da década de 1990, começaram a pintar juntos em 2001 e, em 2006, assumiram o nome ARM Collective. “ARMosphere 3.0”, que é inaugurada no dia 19 de fevereiro no espaço do Coletivo284, na Rua das Amoreiras, ser de “celebração de 14 anos de trabalho”, segundo o texto de apresentação da mostra.

ARMosphere, que inclui telas e instalações, “explora um corpo de trabalho e a visão colaborativa dos artistas consagrados no panorama da arte urbana nacional e internacional, Miguel RAM e Gonçalo MAR, em três momentos distintos da sua carreira”.

Na exposição será apresentada, “pela primeira vez ao público, uma pintura realizada há 10 anos num complexo abandonado e sem autorização, onde durante mais de um ano e meio os artistas pintaram mais de 400 metros de parede”.