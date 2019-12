Em vésperas do anúncio da Unesco sobre a inscrição da morna como património imaterial da Humanidade, Armando Tito é um homem ocupado, mas é célere a esclarecer que os seus 75 anos não o impedem de tocar horas e até dias seguidos.

“Não me canso. Posso passar dia e noite a tocar que não me canso. Sou feliz a tocar”, contou à Lusa, com o olhar fixo no violão que há 50 anos trouxe de Cabo Verde, de qualidade inferior ao que comprou com o dinheiro que ganhou a tocar com Cesária Évora, mas que tem um profundo valor sentimental.

E se de guitarras percebe Armando Tito, há uma que só a memória lhe enche os olhos de lágrimas: “Bronze”, a guitarra de B.Léza, considerado um dos maiores compositores de morna.

Armando Tito era um rapazito quando frequentava a casa de Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza, tendo convivido com o músico e a sua mulher, Luísa, no Mindelo, ilha de São Vicente.

O músico é um dos privilegiados que já tocou na mítica “Bronze”. “É uma guitarra muito especial. Consta que foi feita em Portugal”, disse.