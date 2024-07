A armeira do filme "Rust", com Alec Baldwin, entrou com um pedido na terça-feira para que sua condenação por homicídio involuntário seja anulada, dias após o próprio julgamento da estrela de Hollywood por um disparo fatal no set ter fracassado por causa da ocultação de provas.

Baldwin segurava um revólver durante um ensaio do western de baixo orçamento em outubro de 2021, quando uma bala verdadeira foi disparada, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o realizador Joel Souza.

Hannah Gutierrez, como armeira do filme, era responsável por fornecer cartuchos falsos e vazios para o set.

Ela acidentalmente carregou a arma fatal com uma bala verdadeira – cuja origem nunca foi explicada – e foi condenada no início deste ano a 18 meses de prisão.

Mas durante o julgamento separado de Baldwin em Santa Fé, Novo México, na semana passada, descobriu-se que a polícia e os procuradores tinham suprimido provas potencialmente significativas que poderiam ter explicado como as balas a sério acabaram por aparecer no set.

As balas que foram entregues às autoridades no início deste ano por um antigo policia, que pareciam corresponder à que matou Hutchins, nunca foram examinadas pela principal pessoa responsável pelo caso ou mostradas aos advogados de defesa – o que significa que a sua origem permanece desconhecida.

O caso de Baldwin foi imediatamente rejeitado pela juíza, que disse que a retenção "intencional e deliberada" de provas era "altamente prejudicial para o réu".

Gutierrez, também conhecida como Hannah Gutierrez Reed, já estava a apelar da sua condenação antes do julgamento de Baldwin.

Os seus advogados já entraram com uma moção acelerada para um novo julgamento ou a rejeição das acusações devido a “graves e contínuas violações" por parte das autoridades judiciais do estado do Novo México.

A moção diz que a procuradora especial Kari Morrissey “mentiu várias vezes a este tribunal” e estava “envolvida na decisão de ocultar as munições”.

Alega também que Morrissey reteve outras provas relevantes para o caso de Gutierrez até depois do seu julgamento, incluindo uma entrevista com um fornecedor de armas para filmes e relatórios de especialistas estaduais em armas de fogo.

“A retenção intencional de provas cruciais... comprometeu a integridade de todo o processo judicial”, afirmava a moção.

“A justiça exige que a condenação de Hannah Gutierrez Reed seja anulada imediatamente”, acrescenta.