Arón Piper é um dos mais populares protagonistas do elenco de "Elite" - no Instagram, o espanhol soma mais de 14 milhões de seguidores. Fora do pequeno ecrã, o ator tem-se dedicado à música.

Depois de ter editado "Errada Ela Não Tá", tema em parceria com Kevinho e Jottapê e que conquistou os tops do Spotify, o artista revelou esta quinta-feira, dia 8 de julho, "Me Reces". O single conta com produção do espanhol MYGA.

O novo tema de ARON já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Em "Elite", série original da Netflix, Arón Piper veste a pele de Ander. As quatro três temporadas da produção espanhola estão disponíveis no serviço de streaming.