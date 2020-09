Esta é a primeira feira de arte internacional na capital francesa após o início da pandemia, e a organização tomou precauções para garantir a segurança sanitária dos mais de 100 expositores vindos de 15 países (maioritariamente europeus), incluindo a possibilidade de se fazer testar numa célula especial instalada no Grand Palais.

"As feiras têm tido alguns problemas e as pessoas têm medo destes ajuntamentos. E nós temos de fazer um trabalho impecável em termos de segurança sanitária, para não sermos um 'cluster' de contaminação", indicou o comissário-geral, sublinhando que, ao mesmo tempo, esta "é uma edição que está a fazer as pessoas felizes, porque há um reencontro com uma vida social à volta da arte".

Mesmo nestas condições especiais, a galeria Foco, fundada por Benjamin Gonthier há três anos, em Lisboa, disse 'presente' ao desafio de expor na Art Paris pela primeira vez.

"Para mim é um desafio gigante. Quando vi que haveria este foco na Península Ibérica, pensei que seria um bom ano. A nível de financiamento, investi as minhas poupanças e foi tudo antes da pandemia", contou o arquiteto francês, reconvertido em galerista.

Benjamin Gonthier vem à sua cidade natal em busca de "um novo público" e também de novos artistas para expor na sua galeria que, já no próximo ano, abrirá um espaço novo em Lisboa, querendo criar uma ligação entre França e Portugal.

A esta edição da Art Paris, a galeria Foco trouxe os artistas Inês Zenha, Manuel Tainha, Pauline Guerrier, todos com obras de "carácter de trabalho manual" e abaixo dos 30 anos.

Uma presença forte na Art Paris com artistas lusos é a galeria Jeanne Bucher Jaeger, a galeria de sempre da pintora Maria Helena Vieira da Silva, que abrirá o seu novo espaço em Lisboa, em 2021.

Esta galeria trouxe à feira os artistas Rui Moreira e Miguel Branco.

A Art Paris ficará aberta até 13 de setembro, com um horário dedicado a profissionais e outro ao público em geral, não podendo haver mais de três mil pessoas ao mesmo tempo a visitar o espaço.