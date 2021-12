De acordo com a galeria, a mostra, que ficará patente até 22 de janeiro de 2022, com curadoria de Carlos Cabral Nunes, reúne mais de oitenta obras do artista, com especial destaque na sua produção desenvolvida ao longo dos últimos três anos.

A obra de Javier Félix esteve em exibição em exposições e feiras de arte em Lisboa, Madrid, Londres e Bilbao.