Esta segunda-feira, 14 de fevereiro, celebra-se o Dia dos Namorados e o Spotify decidiu ajudar os seus utilizadores com a banda sonora. O serviço de streaming lançou a playlist "Valentine's Day Love", que conta com mais de 100 canções para festejar o dia.

"As canções mais românticas de sempre, com sucessos atuais e todos os clássicos", frisa a plataforma no texto de apresentação da lista de reprodução.

A playlist especial do Dia dos Namorados conta, por exemplo, com temas de Ariana Grande, Harry Styles, Lady Gaga, Coldplay, Adele, Rihanna, Elton John, Céline Dion ou Elvis Costello.