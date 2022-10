Todas as segundas-feiras, depois das 9h00, no programa "As Três da Manhã", Ana Galvão vai recordar alguns momentos gravados nas cassetes VHS que o seu pai lhe deixou.

"Ana Galvão traz a estúdio objetos que podem ter algumas camadas de pó mas que merecem ser partilhados. Para ouvir às segundas, depois das 9h, com ou sem anti-histamínico", resume a Rádio Renascença nas redes sociais.

"É uma data ótima para começar com isto porque o meu pai morreu há um ano e um mês. Não fiquem tristes porque queremos é celebrar e irmos aos recantos da nossa memória", frisou, adiatando que, "depois do choque e da perda, é preciso passar a ações práticas e uma delas é arrumar as coisas de quem me deixou".

Esta segunda-feira foi para o ar o primeiro episódio de "As Descobertas da Analógica". Pode ouvir aqui.