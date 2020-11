A tradução do romance para língua portuguesa é de Carla Ribeiro. "Neste livro, Isabel Allende não esquece as 'bruxas boas', mulheres incontornáveis da sua vida: a sua filha Paula, a agente literária Carmen Balcells, as escritoras companheiras de percurso (de Margaret Atwood a Virginia Woolf), e todas as mulheres anónimas que lutam pela justiça e igualdade", segundo a editora.

Com 78 anos, Isabel Allende recebeu em setembro último, o Prémio Liber, atribuído pela Federación de Gremios de Editores de España, em reconhecimento da longa carreira e do esforço em despertar o interesse pela leitura.

Isabel Allende é filha do diplomata chileno Tomás Allende, primo do Presidente Salvador Allende, eleito pela Unidade Popular, em 1970, e assassinado no golpe militar de 1973, que impôs a ditadura. Isabel Allende nasceu em Lima, no Peru, mas a sua nacionalidade é chilena, tendo-se tornado, em 2003, cidadã norte-americana. Em 2014 o então Presidente norte-americano Barack Obama condecorou-a com a Medalha da Liberdade.

Literariamente, estreou-se em 1982 com "A Casa dos Espíritos", romance que foi adaptado ao cinema. É autora de cerca de 30 títulos, entre romances, contos e teatro.