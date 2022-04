Depois de ter criado expectativa com o lançamento de vários singles e imagens promocionais nas redes sociais, Anitta revelou o seu novo álbum. "Versions of Me", o primeiro disco da artista brasileira a ser editado através da Warner Records, chegou esta quarta-feira, dia 13 de abril, e pode ser ouvido em todos os serviços de streaming de música.

Em antecipação ao seu novo lançamento, a cantora ultrapassou recentemente a barreira de mil milhões de streams acumuladas nos singles de avanço do álbum - "Envolver", "Boys Don’t Cry", "Faking Love" [feat. Saweetie], "Girl From Rio" e "Me Gusta" [com Cardi B & Myke Towers].

Com o single "Envolver", Anitta fez história ao chegar à primeira posição da tabela Global da plataforma de streaming Spotify, sendo esta a primeira vez que um artista brasileiro conquista a liderança do ranking.

"Este trabalho cumpre a promessa do seu título, pois ilumina todas as facetas da superestrela dinâmica e diversificada que é Anitta", frisa a editora em comunicado.

No álbum, além dos temas de avanço já conhecidos, a artista une ainda forças a Ty Dolla $ign, em "Gimme Your Number", com a reinvenção do tema “La Bamba”.

O som do ranger de uma cama serve de ponto de partida para o sedutor "I’d Rather Have Sex”, à medida que Anitta mergulha na emoção de “Love You", "Ur Baby” [feat. Khalid], "Que Rabao" [feat. Mr. Catra e Papatinho], "Versions of Me", que resume toda a energia do álbum, e "Love Me, Love Me" são outros dos destaques do disco.

No verão, o público português terá a oportunidade de ouvir e dançar os novos temas ao vivo e a cores. A 26 de junho a artista vai subir ao Palco Mundo do Rock In Rio Lisboa e, no dia 17 de julho, Anitta vai atuar a norte, no MEO Marés Vivas.