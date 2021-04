Ashnikko, de 25 anos, é uma das novas estrelas da música mundial e esteve à conversa com o SAPO Mag. A cantora e compositora ganhou um lugar de destaque depois de lançar "STUPID", com Yung Baby Tate. O tema tornou-se viral nas redes sociais, em especial no Tik Tok, e foi a rampa de lançamento da jovem artista.

"Não preciso de disfarces porque já sou uma aberração", apresenta-se a rapper no single "Halloweenie II: Pumpkin Spice". A frase é como um resume de tudo o que faz e que quer fazer no futuro. As suas canções e o seu estilo destacam-se pela diferença e esse é o caminho que Ashnikko quer continuar a trilhar.

Nascida na Carolina do Norte, a jovem viveu na Estónia e na Letónia antes de se mudar para Londres, cidade onde começou a dar os primeiros passos no mundo da música. "Talvez [me tenham influenciado] de forma subtil, que não sei identificar. Mas sei que o lugar que mais me influenciou de forma criativa foi Londres. Foi aí que a aprendi a ser compositora e tive bons professores", conta ao SAPO Mag.

"Demidevil", editada em 2021, é a mais recente mixtape da jovem artista de 25 anos.

Veja a entrevista: