“A pandemia e o isolamento social causado pela COVID-19 reforçaram a importância da música e da cultura na vida das pessoas, e o parlamento madeirense não podia passar ao lado desta realidade”, declarou o presidente da Assembleia da Madeira, o centrista José Manuel Rodrigues, na apresentação da iniciativa.

O responsável salientou que o objetivo é a realização de um concerto por mês, com espetáculos ao vivo e com a participação sobretudo de músicos da região, começando com a fadista Sofia Ferreira, que tem como palco o Salão Nobre daquele edifício, e transmissão através da RTP-Madeira.

O "Parlamento Musical" contará ainda com Cháp4, Mano a Mano e Rita Redshoes, Just in Trio e André Barbosa, Miguel Pires, num concerto totalmente dedicado ao 25 de Abril, Banda dÁlém, CÁzoada, Lado Luso e Madeira Jazz Collective.

"Dependendo do evoluir da pandemia, os espetáculos neste espaço fechado podem ser abertos ao máximo de 50 pessoas, podendo no entanto, no contexto pandémico, vir a não ter público", acrescenta a informação sobre os concertos.