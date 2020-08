"Um verbo pode simplificar muitas coisas mas, no caso de Gina, o verbo 'ir' nunca a facilitou. Vá Gina, avança sem medos...Sem papas na língua, nem medo da vida, divorciada e com dois filhos, as origens modestas nunca a impediram de chegar onde quis. Administradora do condomínio, dedica a sua vida a dificultar a dos restantes moradores do prédio. Se algo aconteceu, ela sabe, até porque a Gina tem uma opinião para tudo", descreve a sinopse do projeto.

A peça é encenada por Rafael Ribeiro Rodrigues e conta com Rúben Menino, CarlaLourenço e André Cortina no elenco.