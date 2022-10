A Associação Portuguesa de Escritores (APE) organiza, na próxima terça-feira, às 18h00, uma homenagem a José Saramago, no Palácio Galveias, em Lisboa, no âmbito do centenário do nascimento do autor de "Memorial do Convento", único autor de língua portuguesa distinguido com um Nobel da Literatura.

Em comunicado, a APE afirma que será "uma expressiva homenagem da Literatura contemporânea a José Saramago", coordenada pelo escritor Luís Machado, e que contará com a participação de José Manuel Mendes, presidente da APE, e de Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Esta sessão faz parte do ciclo "Traga Um Livro e dê Voz aos Autores", na qual "haverá a participação dos presentes na leitura de fragmentos da obra daquele que em 1998 foi galardoado com o Nobel da Literatura". Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 em Azinhaga do Ribatejo, e morreu em Tias, na ilha espanhola de Lanzarote, em junho de 2010. Ao longo da sua carreira literária publicou cerca de 23 romances, além de poesia, crónicas, contos e ficção infantil. Além do Nobel, recebeu dez prémios, nomeadamente o Prémio Camões, em 1995, no mesmo ano em que arrecadou o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores.