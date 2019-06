O arquiteto Álvaro Siza, o jornalista António Valdemar, o fadista Carlos do Carmo, o ensaísta Eduardo Lourenço, o historiador José Augusto França e o ator Rui Mendes serão os "nomes maiores da cultura portuguesa", homenageados na cerimónia.

A entrega do cartão e diploma de sócio honorário irá decorrer num almoço no restaurante As Velhas, em Lisboa.

O título de sócio honorário é atribuído a artistas “que tenham prestado relevantes serviços à literatura e à cultura portuguesa ou que, pela projeção literária ou intelectual da sua obra, justifiquem essa distinção”, lê-se no livro de ‘Estatutos’ da APE.