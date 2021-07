Apoiar crianças e jovens adultos com poucos recursos na concretização dos seus sonhos, apoiando-os na continuidade da sua formação, é o objetivo da Associação Sara Carreira, criada pela família da cantora que morreu ao 21 anos em dezembro de 2020.

"Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostaríamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo", assinalou o cantor Tony Carreira nas redes sociais em maio passado, ao anunciar a entidade batizada com o nome da sua filha.

Esta quinta-feira, 15 de julho, o artista esteve presente na assinatura dos protocolos de cooperação com os mecenas da Associação Sara Carreira Carreira – Altice Portugal, Missão Continente, SIC e Banco Santander –, que decorreu no Fórum Picoas, em Lisboa.

A cerimónia contou ainda com o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca; o Presidente da Missão Continente, José Fortunato; o CEO do grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão; a Administradora do Banco Santander, Inês Oom de Sousa; e os outros elementos da Direção da Associação Sara Carreira, Fernanda Antunes, Mickael Carreira e David Carreira.

A Associação Sara Carreira será responsável pela atribuição de 21 bolsas de estudo já este ano.

A fase de candidaturas terminou no passado dia 30 de junho, com um total de 453, estando neste momento a ser avaliadas por um júri composto por três elementos designados pela Direção da Associação. São elegíveis crianças e jovens, residentes e a frequentar estabelecimentos de ensino sediados em Portugal, que na data da candidatura apresentem a idade mínima de 12 anos e a idade máxima de 21 anos. Os bolseiros serão conhecidos no final de setembro.

Além do direito à bolsa de estudo, a cada um dos eleitos será atribuído um padrinho ou uma madrinha que acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um sonho. Os padrinhos/madrinhas são profissionais que têm como objetivo ajudar o bolseiro no seu percurso, nomeadamente na avaliação se a formação que está a receber é a adequada ao seu perfil. Os bolseiros contarão com o apoio dos(as) seus(suas) padrinhos/madrinhas e de uma equipa multidisciplinar que os acompanhará ao longo do período de formação.

Segundo a família Carreira, "a Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação refletirá tudo aquilo que ela era e concretizará os sonhos de quem mais precisa".

"A Associação Sara Carreira simboliza os valores com os quais a Altice Portugal se associa com orgulho. O combate pela igualdade e pelos direitos de todos, através do acesso igualitário à formação, ao conhecimento, à acessibilidade e à tecnologia, fazem parte do código genético da Altice Portugal. Enquanto cidadãos e empresas, é nosso dever contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades sobretudo para as gerações que irão moldar a identidade do nosso País nas próximas décadas", sublinha Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal.