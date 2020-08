A atração, que vai oferecer aos visitantes uma visão dos bastidores da produção dos oito filmes sobre o jovem feiticeiro e os seus colegas, é a segunda do tipo, inspirada na exposição permanente do estúdio original no Reino Unido.

"The Studio Tour Tokyo" vai ocupar três hectares e os visitantes vão poder passar pela escola de Hogwarts e o famoso beco diagonal. O conjunto está a ser construído na área ocupada atualmente pelo parque de diversões Toshimaen, que deve fechar no final do mês.

O primeiro parque "Making of Harry Potter" fora de Londres foi inaugurado em 2012 e chegou a receber seis visitantes em apenas um dia, antes da pandemia de COVID-19.

Também há parques dedicados a Harry Potter em Orlando e Hollywood (EUA), e Osaka, Japão.