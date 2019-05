José Régio, nome literário de José Maria dos Reis Pereira, nasceu a 17 de setembro de 1901 em Vila do Conde, estudou em Coimbra e lecionou em Portalegre durante mais de 30 anos, tendo vindo a morrer na sua terra natal a 22 de dezembro de 1969.

Para assinalar esta efeméride, o Ministério da Cultura, as direções regionais de cultura do Norte, do Centro e do Alentejo, os municípios de Vila do Conde, Coimbra e Portalegre, e o Centro de Estudos Regianos (Vila do Conde) juntaram-se na elaboração de um vasto programa cultural, que foi hoje apresentado em Lisboa.

José Régio foi poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, ensaísta, cronista, crítico, autor de diário, memorialista, epistológrafo, historiador da literatura portuguesa, desenhador, pintor, e grande conhecedor e colecionador de arte sacra e popular, lembrou o diretor regional de cultura do Norte, António Ponte, justificando assim a abrangência de atividades em torno desta “figura ímpar da cultura portuguesa”.

Ao longo de quase dois anos (até dezembro de 2020), vão desenvolver-se diversas iniciativas de cariz nacional e local, como exposições dedicadas aos escritos de Régio em processo – “Do borrão do autor às mãos do leitor” -, na Reitoria da Universidade do Porto a partir de 13 de junho, ou “Revisitações à Torre de Marfim”, uma exposição itinerante que pretende dar a conhecer a produção plástica de José Régio, a partir de 05 de outubro, em Vila do Conde.