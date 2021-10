O ator Cuba Gooding Jr. irá a julgamento em fevereiro em Nova Iorque por acusações de assediar três mulheres, determinou um juiz esta segunda-feira.

O julgamento da estrela, que ganhou um Óscar por "Jerry Maguire", deveria começar em abril de 2020, mas foi adiado indefinidamente devido à pandemia.

O juiz Curtis Farber marcou uma nova data para 1 de fevereiro de 2022, confirmou o advogado do ator, Peter Toumbekis, à agência France-Press por e-mail.

Desde 2019, cerca de 20 mulheres acusaram Gooding de agressão ou assédio sexual.

O ator Cuba Gooding Jr esta segunda-feira à chegada ao tribunal em Nova Iorque

Gooding Jr., de 53 anos, é acusado de tocar indevidamente numa mulher num restaurante de Manhattan em setembro de 2018.

Também é acusado de beliscar o traseiro de uma segunda mulher num clube noturno no mês a seguir e agarrar o seio de outra mulher sem o seu consentimento num bar de Nova Iorque, em junho de 2019.

Gooding negou as acusações, mas pode receber uma pena de prisão se for condenado.

Num processo civil separado aberto no ano passado, uma mulher acusou Gooding de violá-la num quarto de hotel em Manhattan em 2013.

O ator ficou conhecido pelo seu papel no filme "A Malta do Bairro" (1991) antes de ganhar o Óscar de Melhor Ator Secundário em 1996 pelo filme de futebol americano "Jerry Maguire".

O julgamento de Gooding seria o mais recente de uma celebridade desde o surgimento do movimento #MeToo, seguindo as condenações do produtor Harvey Weinstein e do cantor R. Kelly.