O ator escocês Kevin Guthrie foi condenado esta sexta-feira a três anos de prisão efetiva por agressão sexual e colocado indefinidamente numa lista de criminosos sexuais.

Com 33 anos, o ator entrou em "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" (2016) e "Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" (2018) como Abernathy, o supervisor das personagens interpretadas por Katherine Waterston e Alison Sudol no MACUSA [Magical Congress of the United States of America ou Congresso Mágico dos Estados Unidos da América]. Não estava prevista a sua participação no terceiro filme, cuja rodagem terminou em março.

Na Grã-Bretanha, também é conhecido pelos filmes "Sunshine on Leith" (2013) e "Sunset Song" (2015). Entrou ainda em "Dunkirk" (2017) e na minissérie da Netflix "The English Game" (2020).

Acusado formalmente em setembro de 2020, o ator tinha sido considerado culpado a 16 de abril, após um julgamento de quatro dias.

Ao pronunciar a sentença, o juiz declarou que a prisão era a "única sentença apropriada", destacando a gravidade do crime e que Kevin Guthrie tinha "formação académica" e trabalhou bastante para se destacar na indústria em filmes aclamados.

O crime terá ocorrido no apartamento do também ator Scott Reid, na noite de 30 de setembro para 1 de outubro de 2017.

No julgamento, o júri ouviu que uma mulher de 29 anos, também atriz, ia encontrar-se com os dois num bar em Glasgow, mas Reid recebeu a chamada de um taxista para a ir buscar porque ela se sentia indisposta.

Os atores ajudaram-na a entrar no apartamento e deitaram-na numa cama. A seguir, Reid saiu do quarto para telefonar para a linha do Serviço Nacional de Saúde e Kevin Guthrie ficou para acompanhar o seu estado de saúde.

Nessa altura, o ator terá beijado, apalpado e realizado atos sexuais com a mulher semi-consciente. Segundo o tribunal, terão ocorrido três agressões sexuais, já que Guthrie interrompia quando Reid vinha ao quarto.

Kevin Guthrie manteve a versão de que apenas "ajudou" após a mulher se sentir indisposta, mas o júri foi informado que o seu ADN foi encontrado na roupa íntima da vítima, ainda que não no interior do seu corpo.

O ator não soube explicar como isso aconteceu, mas sugeriu uma transferência secundária por ter ajudado fisicamente a transportar a mulher.