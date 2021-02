O ator francês Gérard Depardieu, de 72 anos, foi acusado formalmente no dia 16 de dezembro de 2020 de "violação" e "agressões sexuais" alegadamente cometidas em 2018 contra uma jovem atriz, informou esta quarta-feira (23) à Agência France Presse (AFP) uma fonte judicial próxima do caso.

Contactado pela AFP, o advogado do ator, Hervé Témime, "lamentou que esta informação tenha sido tornada pública".

O famoso e polémico ator, que está em liberdade sem qualquer tipo de controlo judicial, “contesta totalmente os factos de que é acusado”, reafirmou.

A primeira queixa foi apresentada no final de agosto de 2018 na esquadra de Lambesc (sudeste da França) por esta atriz, de cerca de 20 anos.

Segundo ela, os factos que denuncia ocorreram por duas vezes no palácio que Depardieu tem em Paris, nos dias 7 e 13 de agosto de 2018.

O ator foi interrogado pela polícia ainda nesse ano.

Em junho de 2019, o Ministério Público francês concluiu a investigação preliminar alegando que esta “não permitiu caracterizar os delitos denunciados em todos os seus elementos constitutivos”, mas a vítima apresentou recurso e em outubro do ano passado foi decidida a reabertura do processo, de que resultou a acusação a 16 de dezembro agora revelada pela AFP.

Segundo uma fonte próxima da investigação, o ator é amigo da família da vítima.

"Não há nada relacionado com atividade profissional" no caso, disse a fonte, apesar de a imprensa francesa ter explicado que as agressões ocorreram durante um ensaio teatral.

Contactada pela AFP, a advogada da vítima, Elodie Tuaillon-Hibon, pediu que "a privacidade e a intimidade da sua cliente sejam preservadas".