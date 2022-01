Augusto Canário agradeceu esta sexta-feira, nas redes sociais, aos fãs e aos profissionais do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo. O cantor estava internado desde o dia 16 de janeiro.

"O meu eterno agradecimento ao Hospital de Viana do Castelo por me ter salvo a vida. Pode parecer uma afirmação exagerada, mas é inteiramente justa e verdadeira. Numa altura em que se põe sistematicamente em causa a qualidade do SNS em Portugal, venho testemunhar a minha gratidão a todos quantos, sem exceção, me atenderam, me assistiram, me operaram e me cuidaram nos dias que estive internado no HDVC", escreveu.

"Desde a minha primeira ida à urgência, no passado dia 14 de janeiro, até ao meu internamento no dia 16 de janeiro, como qualquer pessoa que vi ao meu lado naqueles momentos de infortúnio, fui sem muito bem atendido, nos momentos de alívio de dores, diagnóstico e tomada de decisões para o tratamento adequado", explicou o cantor.

"No meu inesperado muito grave estado de saúde, ainda consciente, fui informado, tal como a minha família, da urgência em ser intervencionado cirurgicamente, e da incerteza do resultado final, que poderia ser fatal", explicou Augusto Canário, sem adiantar mais detalhes. "Os pormenores, ficam para mim e para quem comigo os viveu", frisou.