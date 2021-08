Gisela João anunciou esta segunda-feira, dia 23 de agosto, o seu regresso aos Coliseus. A artista vai apresentar o seu mais recente álbum, "AuRora", no dia 5 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e, na semana seguinte, a 13 de novembro, a cantora sobe ao palco do Coliseu do Porto.

"As tábuas dos palcos dos Coliseus de Lisboa e Porto chamam por Gisela João", Duas salas míticas que a cantora já esgotou, uma e outra vez, e a que sempre volta como quem volta a casa, desta vez para apresentar ao vivo, respectivamente a 5 e 13 de novembro, os temas do seu mais recente disco de originais, 'AuRora', editado em abril deste ano", frisa a Sons Em Trânsito.

Na sua conta no Instagram, Gisela João confessou estar "ansiosa" pelos concertos. "Em Lisboa a 5 de novembro (faço anos a 6 por isso no fim vamos ter festa). Porto é dia 13 e no fim temos festa na mesma. Estou muito nervosa e ansiosa com isto, assustada, com medo até, são muitos lugares…. mas pronto o anúncio está feito", escreveu.

"Estou a a mil nas ideias, nas memórias, nos sentidos, no gozo que da criar coisas lindas para vocês", revelou.

Editado em abril, "AuRora" assinala a estreia de Gisela João como autora, tem coprodução sua com Nic Hard e Michael League, e foi gravado entre Lisboa e Barcelona.

O álbum esteve para sair em 2020, mas acabou por ser adiado devido à pandemia de COVID-19, indicou à Lusa, em abril, a fadista que acabou por confessar também sentir saudades de regressar aos palcos.

Sobre o novo disco, a fadista confessou, em abril, tratar-se de “uma experiência nova”, que lhe proporcionou um “melhor conhecimento do fado”.

“Aurora” “será talvez o [álbum] mais intimista”, disse, na altura do lançamento do novo disco. "Gosto tanto do nome Aurora e o que ele significa, primeira luz da manhã, renovação, rejuvenescimento que se um dia tiver uma filha vou chamar-lhe Aurora”, frisou, na mesma altura, a propósito do trabalho.

“Gisela João” (2013) e “Nua” (2016) são os trabalhos discográficos anteriores da fadista.