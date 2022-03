A autora norte-americana Oge Mora estreia-se este mês no mercado livreiro português com a publicação do livro ilustrado "Sábado", pela chancela Fábula, do grupo Penguin Random House.

Em "Sábado" há uma menina, a Eva, que tem apenas um dia da semana para passear livremente com a mãe, porque nos outros dias esta trabalha. É ao sábado que conseguem passar tempos juntas, fazendo piqueniques ou indio à biblioteca, mas há imprevisos que alteram e põe à prova esta rotina entre mãe e filha.

Oge Mora é uma autora e ilustradora que trabalha sobretudo com colagem, tendo sido distinguida pelo primeiro livro, "Thank you, Omu!", de 2018, com o prémio Ezra Jack Keats. Com este livro também recebeu uma menção honrosa na Caldecott Medal.

"Sábado" é o segundo livro ilustrado da autora em nome próprio, mas publicou ainda duas obras em parceria com as autoras Rita Lorraine Hubbard e Anne Wynter.

Em 2021, Oge Mora integrou a lista dos melhores artistas a seguir, com menos de 30 anos, pela revista Forbes.